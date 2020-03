Cultura.- David Bryan, teclista de Bon Jovi, da positivo por coronavirus

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teclista de Bon Jovi, David Bryan, ha dado positivo por coronavirus, tal y como él mismo ha relatado a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Acabo de recibir mis resultados y he dado positivo por coronavirus. He estado enfermo por una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor no os asusteis!", ha contado Bryan.

Y ha añadido: "Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayudaos unos a otros. ¡Esto terminará pronto con la ayuda de todos los estadounidenses!"

Bon Jovi publicarán el próximo 15 de mayo su nuevo álbum y tienen prevista una gira de presentación por Norteamérica con Bryan Adams a partir de junio.