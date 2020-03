Cultura.- Disney elimina un beso en China para evitar polémicas con China

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el estreno de 'Mulan' cada vez más cerca, Disney busca que este remake en imagen real sea un éxito rotundo. Por ello, ha optado por eliminar una escena de besos tras hacer un test con público chino en el que desaprobaba esas muestras de afecto de los protagonistas de la cinta.

Con esta decisión, la factoría muestra su deseo de que esta versión que dirige Niki Caro sea un éxito en el gigante asiático. A diferencia del clásico animado original, que no fue un éxito en China por las múltiples licencias artísticas que se tomaron y cuyo triunfo comercial estuvo en el resto del mundo, en esta ocasión Disney busca que este remake sí arrase en el país.

El motivo es que ahora China es uno de los principales mercados cinematográficos y el coste de la versión en imagen real es de 200 millones de dólares, mucho mayor que los 80 millones que costó el clásico de 1998. De ahí, que este remake haya tenido múltiples cambios respecto a su contraparte animada, con el fin de contentar al público chino.

Según recoge The Hollywood Reporter, la escena que se ha eliminado es en la que Mulan se besa con Chen Honghui (Yoson An), el que será su interés amoroso en esta versión en lugar del Capitán Shang. Inicialmente, esta secuencia convenció al público estadounidense en los visionados de prueba.

Sin embargo, cuando se hicieron los visionados de prueba con público de China, la reacción fue completamente distinta, al desaprobar ese gesto romántico entre la heroína y el joven soldado. Los ejecutivos chinos también censuraron el beso. "Era una escena muy hermosa, pero la oficina de China no dijo que eso no podía hacerse, que no le parecía bien al público chino, así que lo eliminamos", declaró Niki Caro a THR.

EL REMAKE DISNEY CON MAYOR NÚMERO DE CAMBIOS

Con lo cual, la cinta no contará con un beso de sus protagonistas, algo que tampoco sucedía en el filme animado que dirigieron Barry Cook y Tony Bancroft. Esta modificación de última hora se une a los muchos cambios que tiene este remake, en el que se han eliminado completamente las escenas musicales (las canciones originales solo se escucharán en forma instrumental), así como también el dragón legendario Mushu, que servía como alivio cómico.

Esta versión tampoco contará con el Capitán Shang, además de darle mayor protagonismo al halcón del villano, que en esta versión es una bruja llamada Xian Lang, interpretada por Gong Li, que tiene la habilidad de transformarse en pájaro.

Varios de estos cambios se hicieron inicialmente para lograr el beneplácito del público chino. Pese que la mayor parte de las versiones en acción real han sido un éxito en taquilla, especialmente aquellas que han adaptados clásicos animados de los años 90, 'Mulan' no las tiene todas consigo.

El motivo inicial fue el apoyo de la actriz protagonista a las fuerzas policiales de Hong Kong durante la ola de protestas en la antigua colonia británica. Esto provocó que el público hongkonés iniciase un boicot contra la cinta. Por otro lado, el filme tiene que lidiar con las consecuencias del coronavirus, que ya ha provocado el cierre temporal de más de 70.000 cines en China y no parece probable que sea reabiertos para el 27 de marzo, fecha en la que 'Mulan' llegará a cines de todo el mundo.