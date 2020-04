Cultura.- El documental de Peter Jackson sobre los Beatles llegará en septiembre con abundantes grabaciones inéditas

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

'The Beatles: Get Back', presentada por The Walt Disney Studios en asociación con Apple Corps y WingNut Films Production, es una nueva colaboración entre The Beatles y el cineasta tres veces ganador de un Oscar Peter Jackson, que verá la luz el 4 de septiembre.

El nuevo film incluye material restaurado inédito de las legendarias grabaciones para 'Let It Be' y del icónico concierto en la azotea con el que el cuarteto británico puso punto y final a su andadura.

"Estoy realmente contento de que Peter haya escarbado en nuestros archivos para hacer una película que muestre la verdad sobre los Beatles cuando grabábamos. La amistad, el amor que nos teníamos se muestra perfectamente y me recuerda aquel tiempo increíbleme loco que pasamos juntos", destaca Paul McCartney.

Ringo Starr, por su parte, destaca: "Estoy deseando ver la película. Peter es genial y moló muchísimo echar un vistazo a todo el metraje que había. Había horas y horas de cintas en las que aparecíamos tan solo riéndonos y tocando música, nada que ver con las versiones que salieron al final. Había una alegría tremenda y Peter lo mostrará en el documental".

Con material extraído de 55 horas de metraje inédito, filmado por Michael Lindsay-Hogg en 1969, y 140 horas de en su mayoría audios inéditos extraídos de las sesiones de grabación para el álbum 'Let It Be', 'The Beatles: Get Back' está dirigido por Jackson y producido por el mismo Jackson, Clare Olssen (They Shall Not Grow Old) y Jonathan Clyde, con Ken Kamins y Jeff Jones (Apple Corps) como productores ejecutivos.

El metraje ha sido restaurado por Park Road Post Production en Wellington (Nueva Zelanda) y ha sido editado por Jabez Olssen, que ya colaboró con Jackson en el documental de 2018 'They Shall Not Grow Old', el revolucionario film en el que se restauraron y colorearon películas de archivo de la Primera Guerra Mundial.

La música de la película está mezclada por Giles Martin y Sam Okell en los Estudios Abbey Road de Londres. Con esta prístina restauración, 'The Beatles: Get Back' recreará una experiencia intensa e inmersiva para el público.

El nuevo documental nos ofrece mucho más que las íntimas grabaciones de la banda durante las sesiones de grabación para Let It Be y su actuación completa de 42 minutos en la azotea de las oficinas de Apple en Savile Row en Londres.

Así como durante los primeros tiempos de extensas giras de The Beatles abundan las grabaciones, The Beatles: Get Back incluye el único buen metraje de la banda trabajando en el estudio, capturando a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras creaban sobre la marcha canciones que son ahora clásicos, mientras se lo pasaban bien, riendo, bromeando y jugando con la cámara.

Grabado el 30 de enero de 1969, el concierto sorpresa de The Beatles en la azotea marcó la primera actuación en directo de la banda en casi dos años y se convirtió en el último directo de los cuatro juntos.

El material captura las interacciones entre los miembros de la banda, la reacción de los fans y de los trabajadores de las tiendas de los alrededores y los cómicos intentos de parar el concierto por parte de dos jóvenes policías de Londres que acudieron respondiendo a las quejas por el ruido.