Cultura.- Elton John gana su segundo Oscar

Publicado 10/02/2020 14:35:57 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Elton John ha sido otro de los grandes triunfadores de la edición de este año de los Oscar, pues 25 años después ha ganado su segundo galardón en la categoría de Mejor Canción Original.

Aquella primera ocasión fue distinguido por el ahora clásico 'Can you feel the love tonight' de 'El Rey León' y ahora se lleva a casa el segundo premio por '(I'm gonna) love me again', tema inédito de su propio biopic, 'Rocketman'.

En la primera ocasión, junto a Elton fue premiado Tim Rice como letrista, por lo que de alguna manera se hace justicia en esta ocasión al ganar su primer Oscar Bernie Taupin, sempiterno colaborador del músico inglés.

La pareja ya había vencido también en los últimos Globos de Oro, por lo que partía como favorita para alzarse con el galardón a Mejor Canción Original en los Premios de la Academia, entregados la pasada madrugada en Hollywood.

"Gracias a Bernie, quien ha sido una constante en mi vida. Cuando estaba jodido, cuando estuve normal, él estuvo ahí para mí. Este es un sueño para nosotros", dijo en su discurso de agradecimiento Elton, quien también interpretó la canción en la ceremonia.