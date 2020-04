Cultura.- Eminem celebra doce años de sobriedad

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Eminem ha logrado un gran éxito personal, que nada tiene que ver con las ventas de discos y con conciertos ante miles de personas.

Y es que el rapero estadounidense de 47 años celebra que doce años de sobriedad, limpio de drogas y alcohol, tal y como ha contado en las redes sociales.

"¡Una docena limpio, para los libros! No tengo miedo", ha escrito Eminem acompañando a una imagen de su medalla de sobriedad con el número doce junto a las palabras "recovery," "unity" y "service".

Tras años de excesos con el alcohol, las pastillas y las drogas, Eminem sufrió una sobredosis de metadona en 2007. Dos años después lanzaba el álbum 'Relapse', toda una declaración de intenciones de ser un hombre limpio, al que siguió en 2010 'Recovery'.

Eminem lleva un lustro de lo más activo, pues ha publicado tres discos consecutivos: 'Revival' (2017), 'Kamikaze' (2018) y 'Music to be murdered by' (2020).