Cultura.- Eric Clapton, Roger Waters, Ron Wood, Nile Rodgers, Steve Winwood y Paul Carrack recuerdan a Ginger Baker

Publicado 18/02/2020 18:48:15 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eric Clapton consiguió reunir en la noche de este domingo a un plantel increíble de músicos para recordar en un concierto de homenaje al batería Ginger Baker, fallecido en octubre a los 80 años.

El homenaje tuvo lugar en el Eventim Apollo Hammersmith de Londres y junto a Clapton estuvieron Roger Waters, Nile Rodgers, Ron Wood, Steve Winwood y Paul Carrack, asi como el hijo de Ginger, Kofi.

El recital se centró en viejas canciones de Cream y Blind Faith, los grupos en los que Clapton y Ginger Baker compartieron años de éxito en los sesenta del siglo pasado.

El espectáculo arrancó con Clapton y Waters haciendo una versión de 'Sunshine of your love' de Cream. "Creo que él está aquí en alguna parte y tocará algo de música para vosotros esta noche", dijo Clapton al público asistente.

En otros pasajes de la velada, Waters tocó 'White room' y 'Strange brew', mientras Steve Winwood apareció para tocar temas de Blind Faith, pues también formó parte del grupo: 'Had to cry today', 'Presence of the Lord', 'Well all right' y 'Can't find my way home'. La noche terminó con todos tocando juntos 'Crossroads'.

Clapton es el único miembro de Cream y no tocaba estas canciones desde su breve gira de reunión de 2005. Este show en particular fue el primero del famoso guitarrista en 2020, si bien empezará su propia gira en marzo.