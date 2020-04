Cultura.- Florence + The Machine lanzan un nuevo single benéfico: 'Light of love'

13 July 2019, England, London: British singer Florence Welch of Florence and the Machine rock band performs during the British Summer Time festival at Hyde Park. Photo: Matt Crossick/PA Wire/dpa

Desde la incertidumbre del aislamiento en el sur londinense, Florence Welch lanza el tema inédito 'Light Of Love'. Grabado originalmente para el último trabajo de Florence + the Machine, 'High As Hope', es un bálsamo musical para calmar la ansiedad espiritual.

"'Light Of Love' no se incluyó en el disco pero he pensado que sería bonito compartir la canción con los fans en estos momentos de incertidumbre siendo además otra manera de concienciar sobre la Fundación Intensive Care Society COVID-19. Para mostrar mi amor, respeto y admiración a los que trabajan en primera línea en esta crisis", plantea Florence.

Y añade: "La canción habla de como puedes sentir que el mundo se desmorona sobre ti a gran velocidad y piensas que no serás capaz de sobrevivir pero, en realidad, ser testigo de como es la vida es una forma de ponerte al servicio de los demás. He encontrado muchas maneras de abstraerme, de esconderme del mundo, a pesar de que despertar de ese limbo haya sido doloroso, nunca antes ha sido tan relevante no volver la mirada, mantener mi corazón abierto aunque duela y encontrar maneras de estar ahí para ayudar a los que te necesitan. Aunque sea desde la distancia".

Florence donará todos sus ingresos recabados por la venta de la canción a la fundación Intensive Care Society Covid-19 y anima a sus fans a donar si pueden.

Intensive Care Society es una organización benéfica que ayuda a los médicos de cuidados intensivos, enfermeras y profesionales de la salud que se ocupan de los enfermos más graves, poniendo su vida en riesgo y trabajando bajo enorme presión.

Los fondos que recaba están destinados a financiar la salud mental de pacientes afectados por Covid 19 y sus familias, incluyendo la distribución de paquetes de bienestar y subida de moral, comida y primera necesidad para las unidades de cuidados intensivos y el apoyo de pacientes que sobreviven a la enfermedad y de los familiares de los que han perdido la vida.