Cultura.- Foo Fighters anuncian gira de 25 aniversario por las mismas ciudades que visitaron en 1995

Publicado 18/02/2020 18:47:15 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

A principios de año, Dave Grohl prometió un montón de "buena mierda" para celebrar los 25 años de Foo Fighters. El primer avance llegó la semana pasada cuando confirmó que su próximo álbum ya está terminado, y ahora el grupo anuncia una gira de aniversario de lo más curiosa.

Porque se trata de un tour de diez fechas en las que regresarán a las ciudades en las que tocaron en su primera gira allá por 1995. Eso sí, aclaran que no podrán actuar en las mismas salas de entonces porque sería "demasiado loco" y, algunas, de hecho, ya no existen.

Eso sí, en su habitual tono juguetón, dejan la puerta abierta a alguna sorpresa más a este respecto, pues piden a los fans que permanezcan atentos por si acaso les da por aparecer en alguna pequeña sala de las que les acogieron 25 años atrás.

La gira se llama oficialmente '2020 Van Tour' en homenaje a la furgoneta Dodge en la que hicieron la gira de 1995 y arrancará el 12 de abril en Phoenix, para luego terminar el 20 de mayo en Hamilton.

Cada concierto, además, contará con un adelanto del nuevo documental de Dave Grohl, 'What drives us', en la que trata de descubrir qué mueve a los músicos a dejar atrás trabajos, familias y relaciones para subirse a una furgoneta y hacer kilómetros para compartir su música con la gente.

'What drives us' incluye entrevistas con músicos de bandas que saben lo que es hacer una gira en una incómoda furgoneta, incluyendo Black Flag, Dead Kennedys, Metallica o los Beatles.

Aparte de todo esto, Foo Fighters participarán también en un puñado de festivales norteamericanos y europeos. En España, tocarán el 19 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias ante 20.000 fans.

FECHAS DE FOO FIGHTERS EN 2020

04/12 - Phoenix, AZ @ Talking Stick Resort Arena

04/14 - Albuquerque, NM @ Santa Ana Star Center

04/16 - Oklahoma City, OK @ Chesapeake Energy Arena

04/18 - Wichita, KS @ INTRUST Bank Arena

04/20 - Knoxville, TN @ Thompson-Boling Arena

04/24-25 - Virginia Beach, VA @ Something in the Water Festival

04/26 - New Orleans, LA @ New Orleans Jazz and Heritage Festival

05/10 - Green Bay, WI @ Resch Center

05/12 - Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena

05/14 - Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center

05/18 - Cleveland, OH @ Rocket Mortgage Arena

05/20 - Hamilton, ON @ FirstOntario Centre

05/22 - Boston, MA @ Boston Calling

06/10 - Berlin, DE @ Waldbuhne

06/12 - Nickelsdorf, AT @ Nova Rock Festival

06/14 - Milan, IT @ I-Days

06/16 - Nimes, FR @ Festival de Nimes

06/17 - Nimes, FR @ Festival de Nimes

06/19 - Valencia, ES @ Ciudad de las Artes y las Ciencias

06/21 - Lisbon, PT @ Rock in Rio Lisboa

07/31 - Montreal, QC @ Osheaga Music Festival