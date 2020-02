Cultura.- La frenética y muy latina actuación de Shakira y Jennifer Lopez en la Super Bowl (con J Balvin y Bad Bunny)

Publicado 03/02/2020 12:07:15 CET

Shakira y Jennifer Lopez se hicieron con el escenario en los 14 minutos de frenética y muy latina actuación que ambas protagonizaron en el intermedio de la Super Bowl LIV, la final de la NFL celebrada esta madrugada en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las dos divas hicieron un medley entrelazado de sus grandes éxitos en el que no hubo un segundo de descanso. Con imponentes coreografías, estribillos pegadizos y la aparición estelar de Bad Bunny (puertorriqueño para cantar con la colombiana Shakira) y J Balvin (colombiano para cantar con la puertorriqueña y estadounidense Jennifer Lopez).

Porque el mensaje de unidad a través de la música estuvo presente durante toda la actuación, así como la reivindicación de la cultura latina y su simbiosis con la estadounidense, y el empoderamiento femenino representado en dos grandes estrellas femeninas.

Shakira arrancó la actuación cantando en inglés 'She wolf', 'Empire' y un remix reguetonero de 'Whenever wherever' que dio paso a Bad Bunny para una interpretación bilingue de 'I like it'. El estadio, repleto con más de 60.000 personas, bailó salsa con 'Chantaje' y Bad Bunny intercalando frases de su 'Callaíta'.

Shakira se tiró sobre el público al término de 'Hips don't lie', dando paso así a Jennifer Lopez y el funk de 'Jenny from the block', 'Ain't it funny' y 'Get right'. Un cuerpo de baile multitudinario apoyaba cada movimiento de la artista, en plena forma a sus 50 años y que lo dio todo con 'Waiting for tonight'.

Apareció por sorpresa en ese punto J Balvin lanzando frases de 'Qué calor' mezclado con 'El anillo', desembocando en el éxito 'Mi gente' que Lopez mezcó con 'Love don't cost a thing'. La hija de la cantante, Emme Muñiz, lideró un coro de niños y tuvo su momento de gloria cantando el estribillo de 'Born in the USA' de Bruce Springsteen.

'Let's get loud' fue el siguiente hit encadenado con Shakira tocando la batería y Jennifer Lopez abriendo una capa con una enorme bandera de Puerto Rico. El colofón lo pusieron las dos a la vez cantando 'Waka Waka' y contoneando sus caderas al unísono ante el delirio del gentío.

Una actuación convincente con multitud de melodías conocidas y mezcla de estilos: desde el pop al R&B, pasando por el funk, la salsa, el merengue, el reguetón y un poquito de rock (sonaron por ahí fugazmente acordes del 'Kashmir' de Led Zeppelin). Un triunfo para una actuación ideada para impactar a toda velocidad y convencer tanto a los presentes en el estadio como a los telespectadores de todo el planeta.