Cultura.- Guns n' Roses no pueden dejar de anunciar conciertos: Ahora una nueva gira por Norteamérica

Publicado 03/02/2020 17:23:10 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde que el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan regresaran al grupo en 2016, Guns n' Roses no han tenido apenas descanso, anunciando conciertos cada nueva temporada en diversos lugares del mundo.

Ahora es turno de nuevo para Norteamérica con una nueva gira por grandes estadios que comenzará el 4 de julio en Milwaukee y terminará el 26 de agosto en Missoula (Montana).

Esta gira tendrá lugar justo después de la gira europea del grupo durante la primavera y que incluye una parada el 23 de mayo en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla (España).

Este fin de semana el grupo ha tocado su primer concierto del año como parte del Super Bowl Music Fest en el American Airlines Arena de Miami (Florida), donde dedicaron 'Knockin' on heaven's door' a Kobe Bryant.

En marzo continuarán con sus compromisos de este año en México City, para seguir después descendiendo por Sudamérica

NUEVAS FECHAS

July 4 - Milwaukee, WI @ Summerfest at AmFam Amp

July 8 - Philadelphia, PA @ Citizens Bank Park

July 11 - Detroit, MI @ Comerica Park

July 13 - Toronto, ON @ Rogers Centre

July 16 - Washington, DC @ Nationals Park

July 18 - East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

July 21 - Boston, MA @ Fenway Park

July 24 - Minneapolis, MN @ Target Field

July 26 - Chicago, IL @ Wrigley Field

July 29 - Commerce City, CO @ DICK'S Sporting Goods Park

August 2 - Seattle, WA @ T-Mobile Park

August 5 - San Francisco, CA @ Oracle Park

August 8 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

August 12 - Atlanta, GA @ Bobby Dodd Stadium

August 15 - Tampa, FL @ Raymond James Stadium

August 18 - Arlington, TX @ Globe Life Field

August 21 - Indianapolis, IN @ Lucas Oil Stadium

August 23 - Fargo, ND @ Fargodome

August 26 - Missoula, MT @ Grizzly Stadium