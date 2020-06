Cultura.- Halsey, alcanzada por balas de goma y metralla en las protestas por la muerte de George Floyd

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Halsey fue una de las muchas participantes en las protestas que este fin de semana han tenido lugar en todo Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Y, como tantos otros, la cantante se encontró en la línea de fuego mientras clamba por justicia y contra el racismo.

La artista estadoundiense -irlandesa, italiana y húngara por parte de madre y de padre afroamericano- compartió en su Instagram una serie de fotografías de las manifestaciones en Los Ángeles para demostrar que estaban siendo pacíficas.

"Nos mantuvimos pacíficos sin movernos y sin romper la línea. Ellos abrieron fuego con balas de goma y gases lacrimógenos varias veces contra ciudadanos que no los provocaban", escribió en las dos primeras imágenes, que mostraban a la policía con equipo de protección y porras.

Y añadió: "La mayoría simplemente les rogamos que tuvieran empatía. Que reconsideraran. Que consideraran la humanidad, la historia y el futuro de nuestras naciones. Abrieron fuego varias veces. Fui alcanzada dos veces: una por balas de goma y otra por metralla. Fuimos gaseados repetidamente durante horas".

Halsey aclaró en otro mensaje en Twitter que no había sido arrestada por la policía y que se encontraba sana y salva, aunque otros muchos no habían corrido la misma suerte. "La policía nos disparó balas de goma. No rompimos la línea. Teníamos las manos alzadas. Y lanzaron gases y dispararon", publicó Halsey con fotos del altercado.

"No minimiceis estas balas de goma porque hayan dicho que no son letales. Tuve que vendar a un hombre que parecía que toda su cara había explotado hoy. Entonces, antes de decir desde la comodidad de su hogar, que estamos exagerando, considere las lesiones que algunos han sufrido", escribió en otro mensaje en Twitter.