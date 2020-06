Cultura.- Ilegales encuentran la inspiración en Pío Baroja para su nuevo sencillo: 'Juventud, egolatría'

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dada el pasado mes de enero y con la mente creativa de Jorge Ilegal en plena ebullición, Ilegales decidió no esperar a tener listas las canciones para lanzar un nuevo álbum, sino ir lanzándolas a medida que estén terminadas, al modo en que trabajaban los músicos de los años 40, 50 y 60 del siglo pasado; solo que cambiando las jukebox por plataformas digitales como Spotify, Apple Music o TIDAL.

La nueva canción del grupo lleva por título 'Juventud, egolatría', en claro homenaje a uno de los escritores que más ha influenciado a Jorge: Pío Baroja. Que este autor no esté exento de carácter punk no es casual y la elección de un título tan literario parece lo más oportuno para una canción que no es de las fáciles.

Tampoco es casualidad que la novela homenajeada sea la más cañera y más contestataria de toda la obra del escritor, que siempre se caracterízó por sus frases lapidarias y por no casarse con nadie, algo muy propio de Jorge Martínez; pero que en este libro se acentúa especialmente, pues se empeña en no dejar títere con cabeza.

"Una constante en ese breve ensueño que llaman juventud es la egolatría, perfecto afecto en ese planeta, donde lo importante importa poco. Juventud: momento tan mágico, que está permitido apropiarse de conocimientos e ideas ajenas, o lo que es lo mismo, la incorporación al hecho cultural", plantea Jorge.

Y añade: "¿Recuerda usted cuando las propias convicciones aún no lo eran en absoluto? Es buen ejercicio de memoria explorar antiguas cicatrices y leerlas como marcas en un camino, por el que es imposible todo regreso. El futuro sólo es nieve tostada en la punta de mi espada, devorémoslo porque él está dispuesto a devorarnos, y que nuestra sonrisa sea para el enemigo corona de espinas".