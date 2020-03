Cultura.- Jackson Browne, positivo por coronavirus: "Lo único que puedes hacer es no ir a ninguna parte"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El músico estadounidense Jackson Browne (71 años) ha dado positivo por coronavirus y está actualmente recuperándose confinado en su casa de Los Ángeles.

"Mis síntomas son realmente leves, por lo que no necesito ningún tipo de medicamento y ciertamente ni hospitalización ni nada de eso", explica a Rolling Stone.

Según Browne, entró en contacto con "varias personas" que también han dado positivo en el concierto benéfico The Love Rocks NYC, celebrado el 12 de marzo en el Beacon Theater de Nueva York.

"Chocamos los hombros pero no nos dimos la mano y no abracé a nadie. Pero, con eso, estamos muy cerca y respirando el mismo aire", apunta, para luego añadir: "Tan pronto como tuve una leve tos y fiebre, me hice la prueba".

Browne remarca que se puso en cuarentena "inmediatamente" al saber el resultado positivo: "Supongo que tengo un sistema inmunológico realmente fuerte. Hay demasiado que no sabemos".

Y prosigue: "Lo único que puedes hacer es no ir a ninguna parte. Ahora deseo no haber ido a Nueva York para este show benéfico. Me digo a mí mismo 'qué simple hubiera sido si hubiera llamado y sencillamente hubiera dicho no'".

"No creo que mi caso sea tan importante, pero podría ser útil saber que algunas personas no llevan esto realmente mal. La idea de que podemos contribuir a la inmunidad general del rebaño. Lo superas tan rápido como puedes y estas disponible para ayudar a otros", termina.