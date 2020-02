Cultura.- Jojo Rabbit y Parásitos triunfan en los premios del Sindicato de Guionistas

Publicado 02/02/2020 17:57:56 CET

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS)

Dos de las películas que más nominaciones acaparan en la carrera hacia los Oscar han sido las grandes triunfadoras de la última edición de los WGA Awards (Writers Guild of America), los premios del Sindicato de Guionistas.

Parásitos, la cinta escrita y dirigida por Bong Joon Ho, se erigió con el premio al mejor guion original. La película de Taika Waititi, Jojo Rabbit, basada en la novela de Christine Leunens, se alzó con el galardón al mejor guion adaptado, firmado por el propio director.

Ambas películas optan al mismo premio en sus respectivas categorías a los Oscar. La comedia ambientada en la Segunda Guerra Mundial tendrá que enfrentarse en los premios de la Academia contra 'El irlandés', 'Joker', 'Mujercitas' y 'Los dos papas'.

El thriller coreano tendrá como rivales a la hora de conseguir la dorada estatuilla a 'Érase una vez en... Hollywood', 'Historia de un matrimonio', 'Puñales por la espalda' y '1917'.

Esta es la lista de ganadores de los Top Writers Guild Awards:

MEJOR GUION ORIGINAL

'Parásitos' de Bong Joon Ho

MEJOR GUION ADAPTADO

'Jojo Rabbit' de Taika Waititi

MEJOR GUION DE DOCUMENTAL

'The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley' de Alex Gibney

MEJOR GUION DE SERIE DRAMÁTICA

'Succession' de Written by Jesse Armstrong, Alice Birch, Jon Brown, Jonathan Glatzer, Cord Jefferson, Mary Laws, Lucy Prebble, Georgia Pritchett, Tony Roche, Gary Shteyngart, Susan Soon He Stanton, Will Tracy

MEJOR GUION DE SERIE DE COMEDIA

'Barry' de Alec Berg, Duffy Boudreau, Bill Hader, Emily Heller, Jason Kim, Taofik Kolade, Elizabeth Sarnoff

MEJOR GUION DE NUEVA SERIE

'Watchmen' de Lila Byock, Nick Cuse, Christal Henry, Branden Jacobs-Jenkins, Cord Jefferson, Jeff Jensen, Claire Kiechel, Damon Lindelof, Stacy Osei-Kuffour, Tom Spezialy, Carly Wray

MEJOR GUION DE LARGA DURACIÓN

'Chernobyl' de Craig Mazin

MEJOR GUION ADAPTADO DE LARGA DURACIÓN

'Fosse/Verdon' de Written by Debora Cahn, Joel Fields, Ike Holter, Thomas Kail, Steven Levenson, Charlotte Stoudt, Tracey Scott Wilson

MEJOR GUION DE CORTOMETRAJE PARA NUEVOS FORMATOS

'Special' de Ryan O'Connell

MEJOR GUION DE ANIMACIÓN

'Thanksgiving of Horror' ('Los Simpson') de Dan Vebber

MEJOR GUION DE UN EPISODIO DRAMÁTICO

'Tern Haven' ('Succession') de Will Tracy

MEJOR GUION DE UN EPISODIO DE COMEDIA

'Pilot' ('Dead to Me') de Liz Feldman