Cultura.- Kanye West anuncia su candidatura a la presidencia de Estados Unidos

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Después de años de amagar con la posibilidad, Kanye West finalmente ha anunciado su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, que celebra elecciones este próximo otoño.

"Ahora debemos materializar la promesa de Estados Unidos confiando en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. ¡Me postulo para presidente de los Estados Unidos!", ha escrito en Twitter, donde tiene 29 millones de seguidores, añadiendo el hashtag #2020VISION.

Aunque el plazo de presentación de candidatos presidenciales ha pasado en varios estados, West cuenta con el respaldo público de al menos una figura prominente: Elon Musk, quien ya ha apoyado públicamente al rapero.

West manifestó su apoyo al presidente republicano Donald Trump, con quien se reunió en 2018. Pero tiempo después aseguró que esta había sido solo una manera de provocar a los demócratas.

Este anuncio del músico de 43 años llega días después de que publicara una nueva canción, 'Wash Us In the Blood', junto a un vídeo en el que se ven imágenes de las recientes protestas raciales. De hecho, recientemente se ha dejado ver en las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos.