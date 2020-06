Cultura.- Kase.O la lía al afirmar que "el autismo es una reacción alérgica a las vacunas"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rapero Kase.O se ha convertido en tendencia en las redes sociales este domingo por una controvertida afirmación realizada durante una charla con sus fans a través de Instagram.

"El autismo es una reacción alérgica a las vacunas", ha asegurado, añadiendo: "Sabéis que a los niños nada más nacer les meten ya una vacuna, sin tú saberlo. Luego te lo dan y lo pones en la teta y tal".

Según el músico, "esa vacuna a ciertos niños les sienta mal, les produce encefalitis". "Te puede sentar la vacuna y nadie va a pagar por eso, ya te lo digo", ha destacado.

El pasado 9 de junio, además, Kase.O retuiteó el polémico mensaje de Miguel Bosé contra la farmacéutica GAVI y la Fundación Bill & Melinda Gates, en el que el artista calificó a la pareja de "especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo".

"Yo digo no a la vacuna (contra el coronavirus), no al 5G y no a la alianza España-Bill Gates", clamó Bosé, atacando además al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por apoyar el plan "macabro y supremacista" del cofundador de Microsoft para 'dominar el mundo" a través de microchips instalados en la vacuna contra el coronavirus.

En esta misma línea se ha posicionado también Enrique Bunbury, quien en las últimas horas ha apoyado públicamente la campaña conspirnósica global #ExposeBillGates.