Cultura.- Lana Del Rey anuncia disco y responde a las críticas por "glamourizar el abuso" nombrando a estrellas del pop

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Lana Del Rey ha anunciado el lanzamiento de su próximo disco para el 5 de septiembre a través de una carta en la que, de paso, se defiende de quienes la acusan de "glamourizar el abuso", mencionando incluso nombres de grandes estrellas femeninas del pop.

"Ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani y Beyoncé y Nicki Minaj han sido número 1 con canciones sobre ser sexy, no llevar ropa, follar o engañar, ¿puedo yo por favor volver a cantar sobre sentirme hermosa por estar enamorado incluso aunque la relación no sea perfecta o bailar por dinero -o lo que quiera- sin ser crucificada o que se diga que estoy glamourizando el abuso?", plantea la neoyorkina al principio de su mensaje en Instagram.

Y aún añade: "Estoy harta de mujeres compositoras o cantantes alternatias que dicen que glamourizo el abuso, cuando en realidad soy sencillamente una persona glamourosa cantando sobre las realidades de lo que estamos todos ahora identificando por todo el mundo como muy predominantes relaciones emocionalmente abusivas".

Prosigue Lana Del Rey su argumentación remarcando que le parece "patético" que su pequeña "exploración lírica" detallando sus, "en ocasiones" sumisos o pasivos roles" en sus relaciones, hayan llevado a la gente "a menudo a decir" que ha hecho "retroceder cientos de años a las mujeres".

"No soy una no-feminista, pero tiene que haber un espacio en el feminismo para mujeres que son y actúan como yo, el timpo de mujer que dice no pero los hombres escuchan sí. He sido honesta y optimista en todas las relaciones complicadas que he tenido- ¡Ultimas noticias! Así es para muchas mujeres", añade.

Remarca entonces que esa ha sido su experiencia, plasmada en todos sus discos, y que también estarán en sus dos próximos libros de poesía, cuyos beneficios irán para los indios nativos norteamericanos. Y es en la última línea donde anuncia que su nuevo disco llegará el 5 de septiembre, justo un año después del último, 'Norman Fucking Rockwell', lanzado el pasado 30 de agosto.