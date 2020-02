Cultura.- ¿Qué llave mágica elegirían los protagonistas Locke & Key, la nueva serie de Netfix?

Publicado 08/02/2020 18:31:09 CET

Darby Stanchfield y Connor Jessup hablan sobre Locke and Key

LOS ÁNGELES, 8 Feb. (EUROPA PRESS - Raquel Laguna) -

Dramas familiares, mucho misterio y llaves mágicas. Es lo que nos trae Netflix en su nueva serie fantástica, Locke & Key, estrenada este viernes 7 de febrero. La serie es una adaptación de las novelas gráficas de Joe Hill (hijo de Stephen King) y Gabriel Rodríguez.

CulturaOcio.com entrevistó a los actores Darby Stanchfield y Connor Jessup en Los Ángeles. Darby y Connor interpretan a madre e hijo en la serie. "Me atrajo mucho el aspecto familiar de la serie. Mi personaje, Nina Locke, no es la típica mamá que sale en televisión. Es una alcohólica en rehabilitación, es artista... La complejidad de quién es ella, como ser humano y como madre, es totalmente opuesto a lo que hice durante siete años en Scandal. Me emocionó ese cambio", nos explica Stanchfield.

"Me conmovió la combinación de magia y misterio, y la exploración de lo que significa ser un chaval y lidiar con un trauma, lo que significa madurar, qué significa aprender a ser un adulto... me pareció muy interesante", asegura Connor con respecto a su personaje, Tyler Locke.

Si tuvieran que elegir una llave que les concediera un poder, Connor Jessup elegiría la llave del espíritu, que abarca los poderes de ser invisible, volar y poder hablar con los muertos. Por su parte, Darby Stanchfield se decanta por la llave de doquiera, para poder ir a cualquier lugar.

En Locke & Key, tras el asesinato de su padre en unas circunstancias misteriosas, los tres hermanos Locke y su madre se mudan a una casa ancestral, Keyhouse, que pronto descubrirán está llena de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de su progenitor. A medida que los niños Locke exploran las diferentes llaves y sus poderes únicos, un misterioso demonio despierta y no se detendrá ante nada para robar las llaves.

Los actores Jackson Robert Scott, Emilia Jones, Bill Heck, Laysla De Oliveira, Thomas Mitchell Barnet y Griffin Gluck completan el reparto de la serie.