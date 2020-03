Cultura.- Marcus Mumford versiona el himno 'You'll never walk alone' con fines benéficos contra el coronavirus

Mumford And Sons

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

En vista de los recientes acontecimientos, la versión del tema de Jerry & The Pacemakers 'You'll Never Walk Alone se ha convertido en un himno para sobrellevar esta pandemia y está recibiendo el apoyo de las radios británicas.

Esto ha llevado a Marcus Mumford a grabar una versión del tema que ahora lanza como single benéfico para ayudar en la lucha contra el coronavairus.

"Esta canción es para ti, parece el momento apropiado de sacarla a la luz. Todos los ingresos se destinarán a la Grenfell Foundation y War Child GB. Trabajo con ambas organizaciones, llevo en contacto con ellas durante esta pandemia COVID y están llevando adelante un gran trabajo en apoyo de las personas vulnerables, pero está siendo muy duro en estos momentos", explica el líder de Mumford & Sons.

Y añade: "Grabé la canción tras una conversación con mi querido amigo Jason Sudeikis, porque he estado trabajando en la partitura de su serie de TV aún por estrenar, Ted Lasso. Por muchos motivos hemos queridos que salga lo antes posible, así que aquí está, con amor".