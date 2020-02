Cultura.- Marvel negocia con Sam Raimi para dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Publicado 06/02/2020 14:48:30 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Scott Derrickson abandonó la dirección de Doctor Strange in the Multiverse of Madness por diferencias creativas con Marvel Studios pero parece que la compañía ya tiene en mente un sustituto para el proyecto: Sam Raimi, director de la primera trilogía de Spider-Man.

El cineasta está en negociaciones para tomar el testigo de la secuela de Doctor Strange, protagonizada por Benedict Cumberbatch. El realizador es conocido en el género de terror por obras como Posesión infernal o Arrástrame al infierno. Además tiene experiencia en el cine de superhéroes ya que dirigió la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire. Sus últimos trabajos han sido las series Ash vs Evil Dead y Rake. Dirigió por última vez para la gran pantalla en 2013 con Oz, un mundo de fantasía.

"Marvel Studios y Scott Derrickson se han separado de manera amistosa en Doctor Strange in the Multiverse of Madness debido a diferencias creativas", dijo Marvel en un comunicado a principios de enero. "Seguimos agradecidos a Scott por sus contribuciones al UCM", agregó, ya que Derrickson dirigió la primera entrega de Doctor Strange.

Doctor Strange fue un éxito cuando se estrenó en 2016 y llegó a recaudar más de 677 millones de dólares a nivel global. Además de Cumberbatch, la segunda parte también contará con Elizabeth Olsen en el papel de la Bruja Escarlata.

El lanzamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness está programado para el 7 de mayo de 2021. Antes de su llegada, habrá varios títulos del UCM en las salas. Viuda Negra, con Scarlett Johansson como protagonista, llegará en mayo de 2020, un año que se cerrará con el lanzamiento en noviembre de Los Eternos, la historia de una raza de extraterrestres inmortales. En febrero de 2021, Marvel presentará Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.