Cultura.- Melanie C estrena nuevo single, 'Blame It On Me', adelanto del álbum que llegará en octubre

Blame it on me

Blame it on me - MEL C

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Hace unas semanas, Melanie C nos sorprendía en pleno confinamiento con 'Who I Am', el primer single adelanto de su próximo disco. Aún teniendo en cuenta la situación, el tema consiguió llegar al top 10 en las listas de iTunes en Europa, Sudamérica y el Reino Unido.

Melanie C ha aprovechado este tiempo en casa para hacer conciertos en streaming, Q&A con sus fans y conceder entrevistas exclusivas en The Late Late Show con James Corden, The One Show de BBC1 o un especial en i-D Magazine, por ejemplo. Pero también ha estado puliendo los últimos retoques de su próximo álbum, que saldrá a la luz en otoño de este año.

Ahora vuelve con un nuevo single, 'Blame It On Me', un explosivo tema de pop moderno a base de melodías disco y electrónicas, que reflexiona sobre la toxicidad de una larga relación y el duro camino hasta lograr empoderarse y defenderse una misma.

Con este single, la artista parece haber evolucionado en su música, pero a la vez revisita sus raíces. Al final, Melanie C no sólo formó parte de la banda de chicas más grande de la historia, sino que también creció entorno a la cultura club de Widnes, donde se escapaba a raves de Prodigy.

2020 ha sido el año en el que Melanie C ha decidido volver en solitario a la esfera pop. Con este nuevo álbum, se consolida como una voz vital en el discurso moderno sobre la depresión, la positividad, el amor propio y la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI+.