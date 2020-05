Cultura.- Metallica comparte una versión especial de 'Blackened' en confinamiento

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro miembros de Metallica se han unido en la distancia del confinamiento para hacer una versión desde sus casas del viejo tema 'Blackened' del álbum '...And justice for all' de 1988.

James Hetfield arranca con una guitarra acústica y sucesivamente se van sumando el batería Lars Ulrich, el también guitarrista Kirk Hammett y el bajista Robert Trujillo, que van apareciendo en su porción de la pantalla.

"Aquí va algo que cocinamos en los últimos días. Esperamos que estéis todos sanos y salvos. Tened un fin de semana genial", ha escrito el grupo al compartir este vídeo.