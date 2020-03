Cultura.- Michael Stipe canta 'It's the end of the world as we know it' y recuerda cómo combatir al coronavirus

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vieja canción de 1987 de R.E.M. 'It's the end of the world as we know it (and I feel fine)' ha resurgido en las listas de descargas de iTunes por culpa de la pandemia del coronavirus.

Y ahora el cantante del grupo, Michael Stipe, ha cantado su jovial estribillo -el contraste entre letra y música es una de las claves de su trascendencia- en un vídeo en el que además recuerda cómo combatir a la enfermedad.

"Hay cuatro reglas que recordar", dice Stipe tras entonar su famosa canción: "La más importante, primero, ¡quédate en casa! No salgas salvo que tengas que hacerlo. Si no es importante, si no es una emergencia, si no tienes que ir a por comida, entonces quédate en casa".

Y ha añadido: "La número dos, lávate las manos. Cada vez que entres en tu casa, una y otra vez. Tres, actúa como si ya estuvieras enfermo y no quisieras estar cerca de nadie porque podrías contagiarle el virus. Podrías pasárselo a dos personas y que esas dos se lo pasaran a otras dos. Tú no quieres ser ese tipo. ¡Yo no quiero ser este tipo!

Para terminar, en cuarto pide Stipe que sepamos acudir a fuentes fiables y oficiales de información: "Yo soy una antigua estrella del pop, pero no te fíes de las redes sociales".