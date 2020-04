Cultura.- Michael Stipe comparte una nueva canción: 'No time for love like now'

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El que fuera cantante de R.E.M., Michael Stipe, está mandando su amor a todos aquellos confinados en sus casas como estrategia para frenar la propagación del coronavirus.

Y lo hace compartiendo una nueva e inspiradora canción titulada 'No time for love like now', que es una colaboración con Aaron Dessner de The National.

En el vídeo compartido en redes sociales, canta esta canción Stipe ante la cámara en cercano primer plano desde su propio confinamiento.

"Michael Stipe siempre ha sido un gran héroe y amigo para mí y The National y ni en mis más salvajes sueños imaginé escribir canciones juntos... pero aquí está la maqueta de una en pogreso, que llega a vosotros desde Michael en aislamiento en casa", ha escrito Aaron.