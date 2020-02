Cultura.- Millie Bobby Brown habla de "sexualización e insultos innecesarios" sufridos tras el éxito de Stranger Things

Publicado 20/02/2020 13:57:40 CET

Millie Bobby Brown ha cumplido 16 años. La protagonista de 'Stranger Things' lo ha celebrado y ha compartido un mensaje personal con sus seguidores en redes sociales donde ha reflexionado sobre "los comentarios inapropiados, la sexualización y los innecesarios insultos" que ha sufrido desde que se dio conocer con la popular serie de Netflix.

Ha sido en Instagram donde la joven intérprete ha compartido un vídeo de más de dos minutos de duración, con un pie de texto en el que explica la parte más incómoda y difícil de su carrera como actriz.

"Los últimos años no ha sido fáciles para mí, para nada", ha escrito Brown, dando un mensaje en el que siente que "debe haber cambios" tanto para su generación como para "la siguiente". "Nuestra mundo necesita bondad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxitos", declara.

"Ha habido momentos en los que me he sentido frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que solo me han causado dolor e inseguridad", confiesa Brown, mostrando que, pese a ello "nunca" le han hecho desfallecer. "Seguiré haciendo lo que amor y difundiendo mensajes para incentivar el cambio", dice rotundamente.

"ENCONTRARÉ SIEMPRE UNA FORMA DE SONREÍR"

En el vídeo que acompañaba al texto aparecían tanto imágenes con sus fans como titulares de prensa negativos sobre su persona, además de vídeos caseros. Un repaso por lo bueno y lo malo que ha vivido desde que a los 12 años comenzó a protagonizar 'Stranger Things'.

"Centrémonos en lo que hay que cambiar. Espero que este vídeo os dé una idea de lo que ocurre detrás de los titulares y los flashes", comentaba, dejando finalmente un mensaje optimista. "No os preocupéis, siempre encontraré una forma de sonreír", decía.

La actriz nacida en Marbella tiene pendiente de estreno la cuarta temporada de 'Stranger Things', que se presupone que se estrenará a mediados de este año; así como también 'Godzilla vs. Kong', que llegará a los cines el 20 de noviembre; además de tener pendiente de estreno 'Enola Holmes', la película sobre la hermana pequeña de Sherlock Holmes, en la que comparte cartel con Henry Ccavill, Helena Bonham Carter y Sam Claflin.