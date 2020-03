Cultura.- Morrissey publica nuevo disco: 'I am not a dog on a chain'

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Morrissey lanza su decimotercer álbum de estudio en solitario, "I Am Not A Dog On A Chain". Este disco representa su tercer lanzamiento a través del sello BMG y le sigue al álbum de versiones del año pasado "California Son", que ingresó #4 en los charts del Reino Unido.

"I Am Not A Dog On A Chain" fue producido por ganador del premio Grammy Joe Chicarelli (Beck, The Strokes, The Killers) y grabado durante las sesiones en Studio La Fabrique en Saint-Rémy-de-Provence (Francia) y Sunset Sound en Hollywood (Estados Unidos).

"He producido cuatro álbumes de estudio para Morrissey", dice Chicarelli, quien añade: "Este es su álbum más audaz y aventurero hasta el momento. Ha superado los límites una vez más, tanto musical como líricamente. Y una vez más, demuestra como compositor y cantante que está en su propia categoría. En honor a la verdad, nadie puede ser Morrissey sino ... ¡Morrissey!"

Morrissey anunció el lanzamiento de su nuevo álbum compartiendo el 9 de enero el primer single "Bobby, Don't You Think They Know?". La canción es un feat junto a la leyenda de Motown Thelma Houston, quien quizás sea mejor conocida por su interpretación de "Don't Leave Me This Way", que llegó a la cima del Billboard Hot 100 en 1977.

El 31 de enero Morrissey lanzó "Love Is On Its Way Out", segundo single adelanto, y el 21 de febrero dió a conocer "Knockabout World". La canción comienza con las voces cautivadoras de Morrissey que cantan "Congratulations - you have survived, Congratulations - you're still alive!" ("Felicidades, has sobrevivido, ¡Felicidades, sigues vivo!"), una canción pegadiza de 3 minutos con riffs de sintetizadores, electrónica centelleante y guitarras sonoras que forman una orquesta de exuberantes cuerdas eufóricas.