Cultura.- Muere Andrew Weatherall, productor y DJ, a los 56 años

Publicado 17/02/2020 18:43:06 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El DJ y productor inglés Andrew Weatherall ha muerto de una embolia pulmorar este lunes, tal y como anuncia su oficina de management y recoge Pitchfork.

Weatherall tenía 56 años y estaba siendo tratado en el hospital pero, "desafortunadamente, el coágulo de sangre llegó a su corazón". "Su muerte fue rápida y pacífica", apunta el comunicado.

Nacido en Windsor en 1963, empezó su carrera musical como DJ en el club londinense de acid-house Shoom a finales de los ochenta, al tiempo que puso en marcha el influyente fanzine Boy's Own -también fue periodista musical freelance-.

En 1990 publicó remixes muy celebrados de 'Hallelujah' de Happy Mondays y 'World in motion' de New Order, entre otros trabajos. Su notoriedad le llevó a co-producir el disco 'Screamadelica' de Primal Scream.

Desde entonces formó diversos grupos como The Sabres of Paradise y siguió remezclando a artistas de todo tipo. En 2006 debutó como solista con el EP 'The Bullet Catcher's Apprentice' y su último álbum fue 'Qualia' en 2017.