Cultura.- Muere Kevin Conway, actor de Gettysburg, Trece días y Star Trek, a los 77 años

Publicado 08/02/2020 14:54:22 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Kevin Conway, actor de películas como 'Gettysburg', 'Trece días' o 'Invencible' ha muerto a la edad 77 años, tras sufrir un ataque al corazón. Su representante ha sido quien ha hecho público el fallecimiento del artista.

De origen neoyorquino, comenzó a los 24 años una carrera interpretativa que se prolongaría durante más de 50 años, en la pequeña y gran pantalla, así como en los escenarios.

El primer gran papel de Conway fue en la película 'Matadero cinco' (1972) de George Roy Hill. Después logró trabajar en 'Aventuras y desventuras de un yuppie en el campo' de 1988, en el drama futbolístico de Disney, 'Invencible' de 2006, y Gettysburg, el filme histórico de 1993.

Para la televisión, interpretó a Roger Chillingworth en la serie 'La letra escarlata' y participó como invitado de lujo en Homicidio, dando vida a Joseph Cardero, un asesino obsesionado con Edgar Allan Poe.

Sobre los escenarios, Conway trabajó en el Off de Broadway en la galardonada 'When You Comin' Back, Red Ryder?' en 1974, después de su debut en 1970 con 'Indians'. Uno de sus papeles teatrales más celebrados fue su interpretación de 'El hombre elefante' en 1979.

A todo lo anterior cabe añadir una carrera televisiva plagada de pequeñas apariciones en series como 'Rumbo a lo desconocido', 'Star Trek: La nueva generación', 'Ley y Orden' o ' The Good Wife'.