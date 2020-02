Cultura.- New Order y Pet Shop Boys anuncian gira conjunta

Publicado 24/02/2020 18:35:43 CET

New Order y Pet Shop Boys han anunciado una gira conjunta con la que visitarán una docena de ciudades de Norteamérica durante septiembre y octubre.

El nombre de esta unión es 'The Unity Tour', que arrancará en Toronto el 5 de septiembre y terminará en el emblemático Hollywood Bowl el 2 de octubre.

El último disco de estudio de New Order hasta la fecha es 'Music complete' (2015), mientras que Pet Shop Boys publicaron su más reciente referencia, 'Hotspot', este pasado de enero.

FECHAS DE LA GIRA

09-05 Toronto, Ontario - Budweiser Stage

09-09 Boston, MA - Rockland Trust Bank Pavilion

09-11 Philadelphia, PA - TD Pavilion at the Mann

09-12 New York, NY - Madion Square Garden

09-15 Columbia, MD - Merriweather Post Pavilion

09-18 Chicago, IL - Huntington Bank Pavilion at Northerly Island

09-20 Minneapolis, MN - Armory

09-24 Vancouver, British Columbia - Rogers Arena

09-26 George, WA - Gorge Amphitheatre

09-30 San Francisco, CA - Chase Center

10-02 Los Angeles, CA - Hollywood Bowl