Cultura.- Nine Inch Nails lanzan dos nuevos álbumes por sorpresa

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nine Inch Nails regresan este jueves sin previo aviso con dos nuevos álbumes titulados 'Ghost V: Together' y 'Ghost VI: Locusts'.

Ambos lanzamientos, ya disponibles para descarga gratuita desde su web oficial, siguen la serie de discos 'Ghost', cuyas partes del I al IV fueron publicadas como álbum en 2008.

"¿Hay alguien ahí fuera? Lo nuevo de Nine Inch Nails disponible ahora. Ghosts V - VI. Horas y horas de música. Gratis. Algunas algo felices, otras no demasiado", ha escrito Trent Reznor en Twitter sobre este doble lanzamiento de 23 cortes instrumentales.

En un comunicado conjunto con su compañero Atticus Ross, la pareja plantea: "Amigos, tiempos extraños... A medida que las noticias parecen volverse cada vez más sombrías cada hora, nos encontramos vacilando salvajemente entre sentir que a veces puede haber esperanza y la profunda desesperación, a menudo cambiando minuto a minuto".

"Aunque cada uno de nosotros nos definimos como tipos antisociales que prefieren estar solos, esta situación realmente nos ha hecho apreciar el poder y la necesidad de conexión", destacan Reznor y Ross.

Y rematan: "La música -ya sea escucharla, pensarla o crearla- siempre ha sido lo que nos ayudó a superar cualquier cosa, buena o mala. Con eso en mente, decidimos quemar el aceite de medianoche y completar estos nuevos 'Ghosts' como un medio para mantenernos de alguna forma cuerdos".

El último disco de Nine Inch Nails fue aquel 'Hesitation Marks' de 2013. Después lanzaron varios EPs: 'Not the actual events' (2016), 'Add violence' (2017) y 'Bad Witch' (2018). Trent y Atticus tambián han escrito bandas sonoras para películas y la serie de HBO 'Watchmen'.

"Nos hizo sentir mejor hacer esto y compartirlo. La música siempre ha tenido una manera de hacernos sentir un poco menos solos en el mundo... y esperamos que también la tnga para vosotros. Recordad, todos estamos juntos en esto y esto también pasará. Esperamos veros pronto de nuevo. Sed inteligentes y cuidaros unos a otros", concluyen.