Cultura.- Nuevo álbum 'soul punk' de Green Day: 'Father of all...'

Cinco años después de su última entrega, Green Day publican oficialmente este viernes su decimotercer álbum, 'Father of all...' (Reprise / Warner Music, 2020), ya disponible en todos los formatos.

Se trata de un álbum menos distorsionado y menos épico de lo habitual, pues en él hay influencia de los sonidos soul y de la motown -temas como 'Oh yeah' o 'Meet me on the roof', si bien también hay piezas de sonido más clásico de Green Day -'Sugar youth'.

'Father of all...' es además un álbum bastante breve, pues predominan las canciones en el entorno de los dos minutos, con tan solo un par de excepciones.

Con los conciertos promocionales del pasado otoño en Madrid y Sevilla aún en el recuerdo, la banda californiana de punk rock se prepara ya para la gira oficial de presentación.

Dicho periplo arrancará en marzo en Singapur y recorrerá Asia, Europa -no España de nuevo- y Estados Unidos. Serán tanto conciertos por su cuenta como otros -la mayoría- con Weezer y Fall Out Boy.