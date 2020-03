Cultura.- Pearl Jam publican su primer disco en siete años: 'Gigaton'

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pearl Jam ponen fin este 27 de marzo a siete años de silencio discográfico con el lanzamiento de su undécimo álbum de estudio, 'Gigaton', lanzado a través de Monkeywrench Records / Republic Records en Estados Unidos y de Universal Music en el resto del mundo.

Este nuevo disco cuenta con producción de Josh Evans junto al propio grupo, y ha contado con adelantos como el ochentero y funky 'Dance of the Clairvoyants' o los más rabiosos 'Superblood wolfmoon' y 'Quick Escape'.

"Hacer este disco fue un largo viaje", explica el guitarrista Mike McCready, quien profundiza: "Emocionalmente fue oscuro y confuso por momentos, pero lo vivido a su vez también fue algo excitante y experimental. Colaborar con mis compañeros en 'Gigaton' en última instancia me dio mayor amor, mayor consciencia y mayor conocimiento respecto a la conexión humana que necesitamos en estos tiempos".

Las canciones de 'Gigaton' son 'Who Ever Said', 'Superblood Wolfmoon', 'Dance Of The Clairvoyants', 'Quick Escape', 'Alright', 'Seven O'Clock', 'Never Destination', 'Take The Long Way', 'Buckle Up', 'Comes Then Goes', 'Retrograde' y 'River Cross'.