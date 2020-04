Cultura.- Pelle Almqvist, cantante de The Hives, se está recuperando del coronavirus

Pelle Almqvist - THE HIVES

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante de The Hives, Pelle Almqvist, ha compartido un vídeo desde su casa en el que asegura sentirse "un poco mejor" después de contraer el coronavirus.

"Hola a los fans de The Hives en cuarentena en todo el mundo. Soy Howlin' Pelle Almqvist, actualmente estoy en las últimas etapas de la infección y me siento un poco mejor", cuenta en un vídeo en Facebook.

Y añade que a partir de ahora van a compartir actuaciones en vivo del grupo en una serie de conciertos llamada The Hivemanor Livemanor, que sirve para entretenerse hasta que puedan volver a actuar.

El primero de estos conciertos data de enero de 2009 en Sidney y el repertorio incluye versiones de los Rolling Stones, Misfits, Billie Holiday, The Hellacopters o Dion and The Belmonts.