Cultura.- El plan de Hilary Duff para salvar Lizzie McGuire

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hilary Duff ha publicado en sus redes sociales una petición para que Disney ceda la producción del reboot de Lizzie McGuire a Hulu. La actriz ha expresado, una vez más, sentirse más alineada en términos creativos con la plataforma.

"No le estaría haciendo un favor a nadie limitando la realidad vital de una persona de 30 años bajo el límite de una calificación para todas las edades", explica la intérprete en su Instagram.

La actriz ha afirmado su deseo de hacer un retrato veraz del momento vital de su personaje como adulta, del mismo modo que "sus experiencias como preadolescente y adolescente fueron auténticas".

"Sería un sueño que Disney dejara que nos fuéramos a Hulu, si ellos quisieran, y yo pudiera dar vida a este personaje tan querido", ha concluido Duff.

La petición surge después de que se hiciera público que el spin-of de la serie infantil Con amor, Simon, titulado Love, no iba a ser estrenado en Disney + debido a que su contenido no encaja con el tono familiar de la plataforma. En su lugar, el estudio ha decidido ceder la serie a Hulu, una situación a la que Duff respondió con un "me suena familiar".

El pasado enero, la que iba a ser la creador y guionista del reboot, Terri Minsky, fue despedida debido a que su visión del proyecto distaba de la de Disney.

Mientras que el estudio deseaba que las nuevas historias de Lizzie estuvieran enfocadas al mismo público que la serie original, tanto Minsky como Duff preferían apostar por una evolución más adulta.