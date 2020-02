Cultura.- ¿Se retrasa el regreso de Bruce Springsteen & The E Street Band?

Publicado 13/02/2020 18:51:07 CET

Meses atrás los rumores apuntaban rotundos al regreso este 2020 a la carretera de Bruce Springsteen con The E Street Band para presentar un nuevo álbum de estudio -el primero con todos juntos en seis años-.

Fue en febrero de 2017 en Nueva Zelanda cuando Bruce Springsteen & The E Street Band ofrecieron su último concierto. Desde entonces, cada uno por su lado con sus propios proyectos y 'el jefe' en solitario.

El propio Springsteen adelantó en 2019 sus intenciones de grabar un nuevo álbum -que ya incluso habría escrito- con la E Street Band este pasado otoño, para así salir de gira con material nuevo en 2020.

"Digamos que pensaba que iba a estar más ocupado de lo que estoy", ha declarado ahora a SiriusXM el escudero de Springsteen, Steven Van Zandt, en declaraciones recogidas por Asbury Park Press, añadiendo: "Así que en este momento, 2020 parece haberse abierto".

En la misma línea se manifestó recientemente el batería Max Weinberg hablando con Usa Today Network: "Continúo haciendo mis shows de 'jukebox' -en los que hace versiones con músicos de Asbury Park- cinco o seis veces al mes, así que eso es lo que planeo. Normalmente me tomo libres enero, febrero y marzo y empiezo en abril a tocar de nuevo hasta diciembre".

De esta manera, todo parece retrasarse, si bien la grabación de ese nuevo álbum estaría en marcha, tal y como sugirió el pasado diciembre Ron Aniello, productor de los últimos trabajos de Springsteen, a través de Instagram.

En dicha red social Aniello publicó una imagen de una mesa de grabación que se ubica en Colts Neck (New Jersey, Estados Unidos), donde está el estudio casero de Bruce Springsteen. Para termnar de desatar la emoción de los fans, Aniello acompañaba la imagen de un breve mensaje: 'Use with caution @springsteen #brucespringsteen'.