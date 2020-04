Cultura.- Robe manda ánimos compartiendo una nueva canción desde su aislamiento

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha compartido este miércoles a través de las redes sociales una canción desde su aislamiento con un breve mensaje para sus fans.

"Hola a todos, espero que lo llevéis lo mejor posible. Me gustaría daros un poco de ánimo. Una vez me dijo mi primo Potri, Antonio Ojea, que no le gustaba que le vieran haciendo bocetos cuando dibujaba. Literalmente, me dijo que para él era como si le vieran cagando", dice Robe.

Y aún añade: "Y le comprendí, porque a mí me pasa un poco igual, así que seguramente me arrepentiré de este vídeo, pero no importa. Afortunadamente, en mi vida, he hecho muchas cosas de las que luego me he arrepentido".

LETRA DE LA CANCIÓN

El mundo ahora parece detenido

y ya no gira como tiene que girar,

y yo, para encontrar el norte, miro

en busca de una estrella fugaz.

Y tú como si no fuera contigo.

Qué pena, qué pena,

qué penita que te tengas que marchar,

que no puedes llegar tarde a la cita

que tienes con la Estrella Polar.

Que el mundo gira y gira sin sentido,

descontrolados,

nos lleva en el espacio, fugitivos,

de lado a lado,

y avanza lentamente al infinito,

y yo... yo me quedo contigo aquí,

que el tiempo pasa siempre a nuestro lado

y, ay, ahí no se queda.

Y "ahora" se ha convertido en "pasado"

y no nos espera

y cabalga desbocado al infinito,

y yo... yo me quedo contigo aquí.

¡Besos y abrazos!