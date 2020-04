Cultura.- Rozalén reflexiona sobre el confinamiento en 'Aves enjauladas', una nueva canción benéfica y optimista

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rozalén estrena este jueves 'Aves enjauladas', una nueva canción benéfica con mensaje de optimismo en la que reflexiona sobre estos tiempos de confinamiento, distanciamiento social y desconcierto ante el coronavirus.

Todos los beneficios que genere la canción se destinarán a ayuda a una red de pisos de acogida en España para familias, mujeres y niños en riesgo de exclusión social, apoyados por la ONG Entreculturas, con la que la cantautura viene trabajando desde hace ya mucho tiempo.

Nació lo nuevo de Rozalén de forma natural a los pocos días de confinamiento, a raíz de una reflexión en redes sociales. Mientras ultimaba las canciones del que será su próximo trabajo, abrió un paréntesis para liberar esa idea que le rondaba la cabeza, para soltar lo que tenía que soltar. "Era como una necesidad y salió en un día: primero la idea y después la melodía, como de un tirón", recuerda.

De alguna manera, fue como quitarse un peso de encima. Rápidamente. Primero una grabación en un móvil y después todo lo demás, en una producción dirigida por Ismael Guijarro, su productor habitual. Fue él quien coordinó a unos músicos que no tardaron en armar una canción conmovedora, por lo que tiene de sentimiento colectivo, pero que no formará parte de su nuevo álbum: "No tendría sentido, lo tiene solo ahora".

Apunta Rozalén que todo lo que estamos viviendo nos afectará a cada uno de nosotros, "pero algunos lo van a pasar peor". Entre esos colectivos especialmente sensibles a la crisis que se avecina se encuentra el de familias en situación de vulnerabilidad, a las que Rozalén ayudará con esta canción a través de la ONG Entreculturas, con la que colabora habitualmente.

El tema, que se presenta con lyric-video, habla de las ganas de volar que a todos nos asaltan ahora como si fuéramos aves enjauladas, y de todas esas cosas que haremos cuando salgamos de esta. Habla la gente que perdemos y de la primavera que avanza y nos estamos perdiendo. Pero habla también de las cosas buenas que tiene este encierro y de las lecciones que permitirán que, cuando todo pase, cuando se quemen las jaulas, este sea un mundo mejor.

"El mensaje es que tenemos que vivir lo que nos ha tocado día a día, aprendiendo de esta para volver con más fuerza", resume Rozalén. Parafraseando varios versos de 'Aves enjauladas', añade: "Cuando salga de esta voy a aplaudir a la sanidad pública, y vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido, y habré viajado leyendo un libro, y no me enfadaré con el que dispara odio, y me importará igual lo ajeno y lo propio".

Entreculturas es una ONG promovida por los jesuitas que defiende la educación como medio de cambio social en los contextos de mayor exclusión. Trabaja en 37 países del mundo defendiendo los derechos de las poblaciones vulnerables, especialmente de la infancia, las mujeres y niñas víctimas de violencia y las poblaciones migrantes y refugiadas. 'Aves enjauladas' permitirá a Entreculturas apoyar la red de pisos de acogida en España del Servicio Jesuita a Migrantes para familias, mujeres e infancia en situación de vulnerabilidad.