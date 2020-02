Cultura.- Sam Smith dedica su regreso "a todos los corazones que están solitarios otro San Valentín más"

Publicado 14/02/2020 14:41:38 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sam Smith regresa este viernes con su esperado nuevo single: 'To Die For'. En esta nueva canción, el inglés se asocia con su amigo y colaborador habitual Jimmy Napes y con el reputado dúo de productores Stargate.

Entre todos dan forma a esta reconfortante y sincera balada que comienza con un trozo de la película de culto del 2001 'Donnie Darko', Con un tempo pausado, de la mano de un delicado piano y unas cuerdas ascendentes, la voz familiar de Sam flota de forma natural cantando: "I just want somebody to die for".

"Lanzar esta canción va a ser todo un reto porque viene de lo más profundo de mi ser. La compuse junto a Jimmy Napes y Stargate en L.A. durante un tiempo de autodescubrimiento y de desamor. Está dedicada a todos esos corazones que están solitarios otro San Valentín más", plantea el cantante.

El nuevo single sigue los pasos de los últimos lanzamientos, 'How Do You Sleep' -la versión del clásico disco de Donna Summer 'I Feel Love'- y la edición conjunta de Sam y Normani, 'Dancing with a Stranger'.

Tres años después de 'The thrill of it all', Sam Smith publicará su nuevo álbum el próximo 1 de mayo. Se titulará igual que este single de adelanto, es decir, 'To die for'.