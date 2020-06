Cultura.- Sammy Hagar, dispuesto a "enfermar e incluso morir" para reactivar la industria de la música en vivo

Sammy Hagar - GETTY IMAGES THE RECORDING ACADEMY / REBECCA SAPP

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mientras la gran mayoría de los artistas reconocen que la salud pública es lo primero cuando se trata de una gira a raíz de la pandemia de COVID-19, Sammy Hagar "preferiría enfermar e incluso morir" si eso significa reiniciar la industria de los conciertos nuevamente.

El que fuera cantante de Van Halen, Montrose o Chickenfoot, ahora con The Circle, figura emblemática del rock norteamericano, se distancia así de la mayoría de artistas que aseguran que no volverán a actuar hasta que no haya estrictas medidas de seguridad o incluso una vacuna.

"Me sentiría cómodo tocando antes de que haya una vacuna, si esto está disminuyendo y parece que desaparece. Voy a hacer una declaración radical aquí. Esto es difícil de decir sin remover a alguien, pero sinceramente, preferiría enfermarme personalmente e incluso morir, si eso es lo que se necesita", ha planteado a Rolling Stone.

Y ha agregado: "Tenemos que salvar al mundo y a este país de esta cosa económica que matará a más personas a largo plazo. Prefiero ver a todos volviendo a trabajar. Si algunos de nosotros tenemos que sacrificarnos en eso, está bien. Moriré para que mis hijos y mis nietos tengan una vida cercana a la vida que tuve en este maravilloso país".

"Esta es la forma en que me siento al respecto. No voy a andar propagando la enfermedad", ha remarcado, para luego insistir en su idea: "Pero puede haber un momento en que tengamos que sacrificarnos. Es decir, ¿cuántas personas mueren en la Tierra todos los días? No tengo idea. Lamento decirlo, pero todos tenemos que morir, hombre".

A pesar de estas reflexiones, Sammy Hagar & The Circle cancelaron su gira de este año debido a la pandemia. Mientras la industria de la música en vivo se va reanimando poco a poco con aforos reducidos y medidas de distanciamiento social, el músico de 72 años y su banda aún no han anunciado formalmente su intención de volver a la carretera.