Cultura.- Sandra Barneda, finalista del Premio Planeta: "La pandemia nos ha cambiado y pienso que hay un lado positivo"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora y presentadora Sandra Barneda, finalista del Premio Planeta, vuelve a "lo esencial" con su novela 'Un océano para llegar a ti' y se ha mostrado optimista respecto al futuro viendo "el lado positivo", a pesar de la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

"Estamos en el epicentro de esta pandemia y hasta dentro de unos años no sabremos cómo nos ha cambiado, pero lo que sí que podemos decir hoy es que seguro que nos ha cambiado. Nos va a modificar y al igual que hay un lado negativo que estamos viviendo y que es de lo que hablamos todos, quiero pensar que hay un lado positivo", ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión.

'Un océano para llegar a ti' se basa en "volver a valorar lo pequeño, de reencontrarnos con seres queridos, de hacer extraordinario lo cotidiano, de reconstruir la vida desde la pérdida", una forma de interpretar su novela que cobra más importancia en el contexto actual con la pandemia del Covid-19, que ha hecho que "la situación sea complicada para todo el mundo".

"Los jóvenes están en una situación delicada, como también lo están los que están en esa edad intermedia, los de cincuenta y pico años, que se han quedado sin trabajo y parece que ya no son válidos para el mercado laboral, o para los mayores, que están solos y ahora mismo no es tan fácil irles a ver", ha lamentado.

Pese a todo, Barneda prefiere quedarse con el "lado positivo" y está "convencida" de que esta circunstancia servirá para que el ser humano se reinvente. "Hay momentos en la vida en los que no sabes qué ocurre, que te para la vida y que tienes que volver a la esencia, que tienes que volver a lo pequeño, que tienes que volver a mirarte al espejo y ver que realmente has cambiado", ha precisado Barneda.

CON LAS REDES SOCIALES "PERDEMOS LOS MATICES"

Su novela habla además de "poder reconstruir puentes emocionales entre las personas y saldar cuentas pendientes". Con esas cuentas pendientes arranca la historia de su protagonista, Gabriele, que se ve obligada a regresar a su pueblo, Candeleda, tras el fallecimiento de su madre. Allí tendrá que convivir durante cuarenta y nueve días con su padre, con el que guarda una relación distante tras años de un doloroso silencio entre ambos.

"Creo que estamos muy habituados a hablar de cosas que son ruido, que no nos importan o no nos afectan dentro de nosotros mismos y nos deshabituamos a hablar de aquello que es esencial", ha confesado Barneda, "y de eso también trata la novela, de que en un momento determinado que Gabriele no pueda evitar hablar de lo esencial".

En este sentido, el aumento de las tecnologías y el auge de las redes sociales hace que muchas personas puedan verse afectadas por esta falta de comunicación entre amigos y familiares. Según Barneda, no quiere decir que el mundo de las redes "sea peor", pero advierte que "si solo se hace este tipo de comunicación perdemos los matices, nos vamos al trazo gordo y perdemos el matiz que ahí es donde está el jugo de la vida".

Toda la trama de 'Un océano para llegar a ti' discurre en el pueblo de Candeleda, situado en la provincia de Ávila, una reivindicación de lo rural que se ha convertido en actualidad. "Es un hecho de que hay una necesidad de lo rural ahora mismo, por las circunstancias en las que estamos. No sé si se ha venido para quedarse, eso lo veremos con el paso del tiempo. Lo que sí te puedo decir es que Candeleda es un lugar maravilloso que vale la pena visitar", ha afirmado la periodista.

Con esta novela, Sandra Barneda se ha erigido como finalista del Premio Planeta, un galardón "inesperado" para la periodista y que ha generado polémica, debido a su condición de presentadora. Unas críticas a las que la periodista está "acostumbrada".

"Creo que el mundo de las letras está plagado de profesiones variopintas y que el mundo de la televisión, y el mundo del periodismo precisamente, no es que esté muy lejos de la escritura", ha puntualizado.

A pesar de las críticas, Barneda ha confesado que la novela está teniendo "mucha más acogida de la esperada" y que en menos de una semana ya va por su segunda edición. Según ha confesado la escritora, los lectores tenían "muchas ganas de una novela intimista que te reconforta, que te habla de temas tan universales como la dificultad que tenemos para comunicarnos y esos océanos invisibles que creamos con las personas que más queremos".