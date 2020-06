Cultura.- Sean Frutos, cantante de Second, debuta en solitario cargando contra los 'Ilustres opinadores'

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde hace tiempo, Sean Frutos, vocalista de Second, tenía guardados unos temas que no encajaban en el repertorio de la exitosa formación murciana. A raíz del confinamiento, ha decidido grabar alguna de estas canciones y lanzarse en solitario con un proyecto que funcionará en paralelo a la banda nodriza.

'Ilustres opinadores' es la contundente carta de presentación de Sean como solista, una irónica crítica a las imposiciones colectivas que diariamente solemos escuchar de otros, es un grito a la independencia de pensamiento y actuación.

"Me encantan los niños. Tengo dos sobrinos a los que adoro. Lo que no me gusta es que algo tan importante como dar vida se convierta, algunas veces, en una especie de imposición colectiva. Tampoco me ha gustado nunca que me digan a lo que me tengo que dedicar. Tener una vocación artística no es fácil", plantea Sean.

Y añade: "Hay muchas voces a las que tienes que ignorar, y de eso trata esta canción, de ir haciendo cada uno su propio camino, sin escuchar esos 'consejos de vida' que solo tienen en cuenta la perspectiva de quien los da. Hay varias cosas de las que hablo en la canción que hago o practico, y esa es la cuestión, que cada uno haga lo que quiera. Así de fácil".

El propio Sean reconoce que 'Ilustres opinadores' es un tema que "probablemente no hubira escrito nunca con Second", y adelanta: "Este proyecto pretende eso, experimentar con la música y el lenguaje. Tengo varios temas que me gustaría ir sacando en los próximos meses. Voy sin prisa y sin rumbo, y eso es lo que hace esto más emocionante".

'Ilustres opinadores' ya puede encontrarse en todas las plataformas digitales. Sean Frutos cuenta con redes sociales propias (Facebook, Twitter e Instagram) desde donde se pueden seguir todas las novedades de su andadura en solitario y en las que, poco a poco, irá estrenando nuevas canciones.