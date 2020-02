Cultura.- 5 Seconds of Summer reflexionan sobre el crecimiento y el perdón en 'Old me'

Publicado 21/02/2020 16:39:59 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se presenta 'Old Me', el nuevo single introspectivo de 5 Seconds of Summer (5SOS), una reflexión sobre el crecimiento y el perdón. La canción es el último lanzamiento del nuevo álbum 'C A L M', que saldrá a través de Interscope Records el 27 de marzo.

El vocalista principal Luke Hemmings explica: "'Old me' lleva un espíritu juvenil y sigue la narración de la vida de una persona joven que crece, para bien o para mal. Cada decisión que tomamos ya sea correcta o incorrecta, nos ha llevado ser los hombres que somos hoy y estamos muy orgullosos. Fuimos arrojados al ojo público a una edad temprana y afortunadamente nos tuvimos el uno al otro en un momento confuso. A veces es importante mirar hacia atrás para apreciar el viaje que hemos realizado juntos".

El cuarto álbum de estudio de 5SOS y el primero en Interscope, está disponible para preorder de todos los clientes digitales. Aquellos que soliciten el preorder del álbum recibirán instantáneamente "Old Me" junto con los singles lanzados anteriormente "Easier", "Teeth" y "No Shame".

REPERTORIO

1. Red Desert

2. No Shame

3. Old Me

4. Easier

5. Teeth

6. Wildflower

7. Best Years

8. Not In The Same Way

9. Lover Of Mine

10. Thin White Lies

11. Lonely Heart

12. High

A principios de este año, 5SOS anunció la etapa norteamericana de su próximo 'No Shame 2020 Tour'. La banda pasará todo el año en la carretera presentando sus nuevas canciones.