Cultura.- Ted Nugent: "Donald Trump está en una misión de Dios, es una intervención divina"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Ted Nugent ha vuelto a hablar maravillas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegando a afirmar que "está en una misión de Dios" y que su mandato es "una intervención divina".

En una entrevista en el programa 'Triggered', conducido por el hijo del presidente, Donald Trump Jr, el rockero estadounidense de 71 años ha asegurado también que Trump padre "entró con una palanca" para romper el status quo de la "máquina política tradicional".

"Siempre le digo a todo el mundo que Donald Trump es lo más cerca que van a estar de Ted Nugent en ideas políticas, pero tengo que decirte que siempre me he considerado un tipo con mucha energía... pero chico, he aprendido algo de tu padre. No sé de donde la saca", ha destacado.

Y entonces añade: "Él está en una misión de Dios. Esto es una intervención divina. Necesitábamos alguien que rompiera el status quo y no puedo pensar en nadie excepto Donald J. Trump que hubiera podido lograrlo con tanta efectividad, tal absolutismo y aplomo".

Nugent siempre ha hablado abiertamente de sus ideas políticas conservadores y ha apoyado públicamente al Partido Republicano estadounidense.