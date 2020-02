Cultura.- La 2ª temporada de The Witcher ya tiene a su Vesemir

Vesemir en los videojuegos de The Witcher

Vesemir en los videojuegos de The Witcher - WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde que se anunció que The Witcher tendría segunda temporada, los fans empezaron a especular con quién daría vida a Vesemir. Una incógnita que finalmente ha sido respondida.

Netlfix ha revelado en Twitter que será Kim Bodnia, quien dio vida a Konstantin en Killing Eve, el encargado de dar vida a un personaje de especial importancia en la mitología del brujo.

Aunque la mayor parte de los seguidores de la serie han alabado la decisión, no han faltado las voces que han lamentado que no haya sido Mark Hamill el elegido. El actor de Star Wars era uno de los gran favoritos en todas las quinielas.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1233466931040133120?r...

"Me emociona dar la bienvenida a Kim Bodnia al reparto de The Witcher", ha afirmado la showrunner de la serie, Lauren S. Hissrich, en declaraciones a Deadline.

La guionista ha puesto en valor la gran interpretación del intérprete en series como Killing Eve o El puente, y ha asegurado sentirse confiada en que aportará "fuerza, tenacidad y calidez al personaje de Vesemir".

Aunque el personaje de Vesemir aparecerá en el spin-off en forma de anime titulado The Witcher: Nightmare of the Wolf, se desconoce por el momento si será Kim Bodnia quien le dará voz.

En la obra original de Andrzej Sapkowski, Veremir aparece como mentor de Geralt de Rivia durante su entrenamiento en Kaer Morhen, tal y como se narra en La sangre de los elfos.

A pesar de que aún no hay fecha de estreno para la segunda temporada de The Witcher, la nueva tanda de episodios ya ha entrado en producción y se espera que llegue a lo largo de 2021.