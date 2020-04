Cultura.- The Beatles invitan a una gran fiesta colectiva para cantar y ver juntos 'Yellow Submarine'

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

The Beatles invitan a una gran fiesta colectiva para canter y ver juntos su película de animación 'Yellow Submarine' en directo a través de YouTube este próximo sábado 25 de abril.

Así las cosas, 'Yellow Submarine' se estrenará en el canal oficial de los Beatles en YouTube en un pase único este sábado 25 de abril a partir de las 18:00 hora española (5PM BST, 12PM EDT y 9AM PDT).

Desde Universal Music se anima a compartir fotos y vídeos cantando en casa con el hastagh #YellowSubLive. Tras la película, se compartirán imágenes en el Instagram de los Beatles dentro de la Yellow Submarine Sing-A-Long After Party.

Esta versión restaurada Sing-A-Long incluye las letras de las canciones en la parte de abajo de la pantalla para que todo el mundo pueda cantarlas al tiempo que lo hacen los Beatles, que proponen así el más multitudinario de los karaokes.

La versión Sing-A-Long de 'Yellow Submarine' se estrenó en cines en el año 2018 como parte de la celebración del cincuenta aniversario de la película y desde entonces no ha podido ver más.

El aclamado film contiene algunas de las canciones más conocidas de The Beatles, incluyendo el tema que le da título, "Eleanor Rigby," "When I'm Sixty-Four", "Lucy in the Sky With Diamonds", "All You Need Is Love" o "It's All Too Much". Toda la información está en la web oficial www.yellowsubmarine.com.