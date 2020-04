Cultura.- The Offspring se apuntan a la fiebre por 'Tiger King'

Hey Kitty Kitty - THE OFFSPRING

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

En tiempos de confinamiento generalizado, el público ha decidido que 'Tiger King' sea uno de los fenómenos de la temporada. Y no es para menos, pues la surrealista serie documental de Netflix es la vía de escape perfecta para evadirse de la realidad.

Así las cosas, ahora son The Offspring los que se apuntan a la fiebra por 'Tiger King' grabando una versión de 'Here Kitty Kitty', canción de The Clinton Johnson Band popularizada en Netflix por Joe Exotic, esto es, el 'Rey Tigre'.

"¡Hey tíos! Como muchosde vosotros, nos estamos volviendo un poquito locos estos días y quisimos hacer algo divertido para poner una sonrisa en nuestras caras y, con suerte, en algunas de las vuestras también", plantea la banda.

Y añade: "Esta canción, 'Here Kitty Kitty', es original de The Clinton Johnson Band, y no de nadie de ese reciente documental en el que nos hemos quedado todos atrapados".

The Offspring incluso han grabado un vídeo para esta versión, en el que aparecen Dexter Holland y Noodles con mascarillas y respetando el distanciamiento social, con gente disfrazada de felinos a su alrededor e incluso tocando la batería.

Ocho años después de su todavía último disco, el grupo parece haber terminado su próximo álbum, producido por el emblemático Bob Rock, aunque sin fecha de lanzamiento por ahora prevista.