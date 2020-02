Cultura.- The Smashing Pumpkins, teloneros de Guns n' Roses

Publicado 07/02/2020 13:21:04 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Guns n' Roses han reclutado a The Smashing Pumpkins como teloneros en un puñado de fechas de su próxima gira norteamericana, que se desarrollará durante julio y agosto.

Los de Billy Corgan abrirán para los de Axl y Slash en seis conciertos en Philadelphia, Detroit, Toronto, Washington DC, East Rutherford y Boston.

Aunque nunca han girado juntas, ambas bandas tienen similitudes en sus respectivas historias: fuertes liderazgos, idas y venidas de miembros, historias para no dormir, años de zozobra y al final una gran reunión.

Se da la circunstancia, además, de que ambos grupos están supuestamente trabajando en sendos nuevos discos, por lo cual su unión podría incluso incluir estreno de nuevas canciones.

"Cuando veo a Axl Rose veo a una persona libre. Me encanta eso de él. Me encanta que no le importa una mierda nada y eso es fascinante, porque hay solo unos poquitos icónicos artistas que sean verdaderamente libres", dijo Corgan en 2017 en entrevista con Joe Rogan.

GUNS N' ROSES 2020 TOUR DATES

03/14 - Mexico City, MX @ Vive Latino Festival

03/18 - San Jose, CR @ Estadio Ricardo Saprissa Ayma

03/21 - Quito, EC @ Estadio Olimpico Atahualpa

03/24 - Lima, PE @ Estadio Universidad San Marcos

03/27 - Santiago, CL @ Lollapalooza Chile

03/29 - Buenos Aires, AG @ Lollapalooza Argentina

04/03 - Sao Paolo, BR @ Lollapalooza Brasil

04/05 - Bogota, CO @ Estereo Picnic

05/20 - Lisbon, PT @ Passeio Maritimo De Algés

05/23 - Seville, ES @ Estadio Benito Villamarin

05/26 - Munich, DE @ Olympiastadion

05/29 - London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

06/02 - Hamburg, DE @ Volksparkstadion

06/06 - Sölvesborg, SE @ Sweden Rock Festival

06/09 - Vienna, AT @ Ernst Happel Stadium

06/12 - Firenze, IT @ Firenze Rocks Festival

06/14 - Berne, CH @ Stade de Suisse

06/17 - Warsaw, PO @ PGE Narodowy

06/19 - Prague, CZ @ Letnany Airport

06/21 - Landgraaf, NL @ Pinkpop Festival

06/27 - Dublin, IE @ Marlay Park Concert Series

07/04 - Milwaukee, WI @ American Family Insurance Amphitheater (Summerfest)

07/08 - Philadelphia, PA @ Citizens Bank Park ^

07/11 - Detroit, MI @ Comerica Park ^

07/13 - Toronto, ON @ Rogers Centre ^

07/16 - Washington, DC @ Nationals Park ^

07/18 - E. Rutherford, NJ @ MetLife Stadium ^

07/21 - Boston, MA @ Fenway Park ^

07/24 - Minneapolis, MN @ Target Field

07/26 - Chicago, IL @ Wrigley Field

07/29 - Commerce City, CO @ Dick's Sporting Goods Park

08/02 - Seattle, WA @ T-Mobile Park

08/05 - San Francisco, CA @ Oracle Park

08/08 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

08/12 - Atlanta, GA @ Bobby Dodd Stadium

08/15 - Tampa, FL @ Raymond James Stadium

08/18 - Arlington, TX @ Globe Life Field

08/21 - Indianapolis, IN @ Lucas Oil Stadium

08/23 - Fargo, ND @ FargoDome

08/26 - Missoula, MT @ Grizzly Stadium