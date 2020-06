Cultura.- El Tomorrowland digital tendrá a David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, Tiësto y Armin Van Buuren

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tomorrowland, el festival dance más prestigioso del mundo, anuncia el line-up de 'Tomorrowland Around the World', el innovador macroevento digital que sustituirá el 25 y 26 de julio a su cita anual en Bélgica, cancelada debido al Covid-19.

Ninguno de los grandes DJs del mundo va a faltar a este hito virtual de la música en vivo: Dimitri Vegas & Like Mike (deejays #1 del mundo, según la revista británica DJ Mag), David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Tiësto, Steve Aoki, Don Diablo, Oliver Heldens, Afrojack, Timmy Trumpet...

El cartel 'Tomorrowland Around the World' incluye a 60 nombres que conforman un escaparate de todos los géneros de la música electrónica, desde el EDM/Mainstream, al Trance, el Techno y Tech-House, el Drum & Bass y el Hardstyle. Son los siguientes, ordenados alfabéticamente:

Adam Beyer

Adriatique

Afrojack

Alan Walker

Amelie Lens

Andrew Rayel

ANNA

Armin van Buuren

Bassjackers

B Jones

Carnage

Cat Dealers

Cellini

Charlotte de Witte

Claptone

Coone

Da Tweekaz

David Guetta

D-Block & S-te-fan

Dimitri Vegas & Like Mike

Dixon

Don Diablo

EDX

Eptic

Fedde Legrand

Gryffin

Jack Back

Joris Voorn

Joyhauser

Klingande

Kölsch

Laidback Luke

DJ Licious

Lost Frequencies

Marlo

Martin Garrix

Modestep

Mr Pig

NERVO

Netsky

NGHTMRE

NWYR

Oliver Heldens

Patrice Baumel

Paul Kalkbrenner

Ran - D

Regard

Reinier Zonneveld

Robin Schulz

San Holo

Solardo

Stephan Bodzin

Steve Aoki

Sub Zero Project

Sunnery James & Ryan Marciano

Tale of Us

Tiësto

Timmy Trumpet

Vini Vici

Vintage Culture

Wildstylez

Yellow Claw

Yves Deruyter

Yves V

La única presencia española en 'Tomorrowland Around the World' correrá a cargo de B Jones. La ibicenca-jiennense ya había sido anunciada en enero como invitada en el festival real, y repite en el cartel en formato digital.

En el evento belga iba a hacer historia al ser la primera artista española en actuar en el legendario mainstage de Tomorrowland. En esta ocasión, estará en el escenario virtual Elixir, junto a Oliver Heldens, Fedde Legrand, EDX, Yves V y otras grandes figuras del sonido Big Room y Future House.

Los tickets salen a la venta este jueves 18 de junio a un precio al alcance de los bolsillos jóvenes: 12,5€/1 día y 20€/2 días. La entrada, que se podrá comprar en la web oficial de Tomorrowland, dará acceso a un recinto virtual que reproducirá la vivencia sensorial, social y musical del archiconocido festival belga.

Habrá en total ocho escenarios con su propia programación artística y actuaciones en vivo durante 10 horas al día entre las 15:00 y 1:00 horas (Central European Summer Time, CEST), que equivale a la hora de Madrid.

'Tomorrowland Around the World' incorporará otras propuestas de ocio y entretenimiento como seminarios, juegos y talleres relacionados con estilo de vida, moda y gastronomía. Información en www.tomorrowland.com.