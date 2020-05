Cultura.- 'Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2' desvela su banda sonora

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de los remakes más esperados de los últimos años en el universo de los viedo juegos ha confirmado ya su suculenta banda sonora.

Se trata del 'Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2', que verá la luz a través de Activision el 4 de septiembre para Play Station, XBOX y PC.

Estas son las canciones:

Police Truck de Dead Kennedys

Superman de Goldfinger

Jerry Was a Race Car Driver de Primus

New Girl de The Suicide Machines

Here and Now de The Ernies

Euro-Barge de The Vandals

Blood Brothers de Papa Roach

Guerrilla Radio de Rage Against the Machine

Pin the Tail on the Donkey de Naughty by Nature

You de Bad Religion

When Worlds Collide de Powerman 5000

No Cigar de Milencolin

Cyclone de Dub Pistols

May 16 de Lagwagon

Subculture de Styles of Beyond, Dieselboy y Kaos

Heavy Metal Winner de Consumed

Evil Eye de Fu Manchu

Five Lessons Learned de Swingin' Utters

Screamer de Speedealer

Nothing to Me de Speedealer

Vilified de Even Rude

Además, hay cinco canciones de los juegos originales que no estarán en esta nueva versión por falta de acuerdo con las licencias:

Cyco Vision de Suicidal Tendencies

Committed de Unsane

Bring the Noise de Anthrax y Public Enemy

B-Boy Document '99 de The High & Mighty

Out With The Old de Alley Life

Tras el tweet tenéis la banda sonora completa.