Cultura.- El Troubadour de Los Ángeles, local legendario de la historia del rock, pide ayuda en un crowdfunding

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La campaña de crowdfunding que está en marcha en GoFundMe para apoyar a The Troubadour, el legenario local de Los Ángeles que forma por derecho propio parte de la historia del rock, ha recaudado ya más de 50.000 dólares de un millar de donantes.

Con un aforo para 500 personas, The Troubadour fue uno de los primeros recintos en los que tocaron a lo largo de los años bandas prometedoras como Guns n' Roses -que volvieron allí en 2016 a celebrar su reunión-, Metallica, Slayer o Mötley Crüe, entre otras muchas.

A pesar de ser parte de la historia del rock, la pandemia del coronavirus también afecta a este emblemático local pues, como tantísimos otros de todo el mundo, permanece cerrado desde hace ya casi dos meses.

"Me preocupa que no podamos volver en el futuro y que no seamos capaces de continuar ofreciendo música a la gente para compartir, disfrutar y sentir", plantea el dueño y encargado del bar, Christine Karayan.

Y añade: "Somos un pequeño e independiente local con un equipo de más de veinte personas entre camareros, seguridad, técnicos de sonido y de luces y personal de taquilla. Esta es la gente que os recibe y os da grandes experiencias".

Desde su apertura en 1957, The Troubadour ha ayudado a lanzar decenas de importantes carreras musicales. Aparte de los mencionados, otros como Elton John, Tom Waits o James Taylor dieron allí las más destacadas actuaciones de sus primeros pasos ante ejecutivos de la ciudad.